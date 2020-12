Eesti turule on saabunud innovaatiline kosmeetikabränd M.Asam MAGIC FINISH – perfektne meik kõigest ühe minutiga!

Kiire elutempo ja enda välimusele suurte nõudmiste esitamine on tänapäeval paratamatud lisastressi allikad. Võta vabamalt ja kuluta hommikuti vähem aega jumestusele – saavutades värske ja loomuliku lõpptulemuse, mis püsib terve päeva! Saksamaa brändi M.Asam MAGIC FINISH toodetega on see võimalik!