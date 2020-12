Top | Kirikusse vaktsiini järele 

Uute piirangute astumisega kaasnes nagu tavaliselt nurin, kuidas valitsuse otsused on arusaamatud. Kinni pandud Ida-Viru puhul on see mõistetav, samuti kõrtside ja peokohtade puhul. Kuna piirang on ühiskonna huvides, peaks ka kahjude pool käsitlema solidaarsuspõhimõttest lähtuvalt. Kas on aga üllatav, et valitsus pole sellele veel mõelda jõudnudki, kui kogu aur on kulunud abielu teemal filosofeerimisele.