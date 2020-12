Vali toidulauale autentsed Itaalia maitsed! 

Mis on klientide poolt kõige suuremat tunnustust saanud tooted?

Prosciutto Crudo viib keele alla, kui see on õigesti valmistatud. Tipptasemel Prosciutto Crudo valmistamiseks kasutatakse ainult meresoola, mitte mingisuguseid muid konservaate ega maitseaineid. Sink lõigatakse ülimalt peenikesteks viiludeks.

Speck on märkimisväärselt kadakamekiga sink, mis lõigatakse samuti hästi peenikesteks viiludeks. Selle päritolu kahe kulinaarse maailma ristumiskohas peegeldub soolakõvenemise ja suitsetamise sünteesis.

Salame Milano on kõvemat tüüpi vorst, mida vinnutatakse 30-40 päeva (mõnikord ka kauem). Eriline on selle juures tõik, et seda hoitakse toatemperatuuril.

Foto: Erki Parnaku

Bresaola on soolatud veiseliha, mis laagerdub kaks kuni kolm kuud – seni kuni see muutub tahkeks ja omandab iseloomuliku punase värv. Peeneks viilutatud bresaola on õrna magusa maitsega ning sobib figuurisõpradele.

Foto: Erki Parnaku