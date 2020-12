Leedu arstid peavad tegema raskeid valikuid – kellele võimaldada intensiivravi ja kellel lasta surra 

Arsti Ričardas Peldžiuse sõnul sarnaneb intensiivraviosakonna atmosfäär sõjaväehaiglaga. Üha kasvava pinge ja töömahu tõttu kogevad arstid väsimust, läbipõlemist ja tohutut emotsionaalset koormust, vahendab LRT.

Intensiivravi on teatavasti koht, kus hoolitsetakse kõige tõsisemalt haigete patsientide eest. Peldžiuse sõnul ei jõua tänast reaalsust arvestades mõned patsiendid sinna aga kunagi. „Kui intensiivraviosakonna järjekorras ootavad mitu kriitiliselt haiget patsienti, siis valime, millised neist vastu võtame. Kindlasti ei pääse sinna kõik raskelt haiged üle 75aastased patsiendid,“ tõdes leedukast tervishoiutöötaja. Tema sõnul pole mõtet intensiivravile tuua patsiente, et nood seal sureksid.

Leedu haiglates sarnaneb olukord kevadel Itaalias esinenud kriisiga. Kõiki abivajajaid on Peldžiuse teatel lihtsalt võimatu aidata – neil pole haiglakohtade kõrval ka piisavalt töötajaid. Teadaolevalt andsid meditsiinitöötajad pandeemiaga seotud olukorra halvenemise suhtes märku juba oktoobris, ent valitsus eiras nende soovitusi ja keskendus parlamendivalimistele.

Meditsiinitöötajad on pettunud peagi ametist lahkuva tervishoiuministri Aurelijus Veryga sõnavõttudes. „Sel nädalal ütles Veryga, et üha rohkem inimesi sureb, sest rohkem inimesi haigestub. Jah, see on statistika, ent peamine küsimus on see, miks aina rohkem inimesi nakatub,“ sõnas Ričardas Peldžius pahuralt. Tema arvates ei suutnud valitsus korraldada õigeaegset testimist ja avalikkus ei võta viirust piisavalt tõsiselt.

Arsti sõnul levib haigus Leedus ka eelkõige asümptomaatiliste juhtumite tõttu – nakatatakse enda teadmata teisi ja viiruse allika tuvastamine on keeruline. „Viirus on levinud kõikidesse Leedu piirkondadesse. Tänaseks on haiguse levik muutunud kontrollimatuks,“ tõdes Peldžius, kelle arvates on ainsaks päästelootuseks vaktsiin.