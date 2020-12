ÕHTULEHT KEENIAS | VIDEO JA GALERII | ÜLIMAD KONTRASTID: ümberlõigatud president ja Eesti e-abi, slummiviletsus ja luksuslik katusebassein 

Keenia 63 hõimu jagunevad kaheks selle uskumuse järgi, kas mehe suguti peab olema ümberlõigatud. „Kes seda teevad, need loevad ümberlõikamata mehi poisteks, sest nad ei ole seda rituaali läbinud,“ selgitab kohaliku elu asjatundja Kadri Humal Ayal. „Ümberlõigatud mehed ei luba oma tütardel abielluda poistega. Sellest tuleneb, millised hõimud omavahel traditsiooniliselt abielluvad. Kõik Keenia presidendid on seni olnud suguharudest, kes ümberlõikavad, sest nood ei suuda aktsepteerida, et poisike oleks president. Praegune opositsioonijuht Raila on aga suguharust, mis ei tee ümberlõikusi. Võimalik, et Railal õnnestub 2022. aasta valimistel saada presidendiks. Praegune president Uhuru Kenyatta ei saa ise uuesti kandideerida ja pidavat Railat toetama.“