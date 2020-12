Urmas Hännile | Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei saagi teada 

Ma õpin Raeküla koolis, ütleb Raeküla laps, mitte ei käi seal majas aega parajaks tegemas. Sama ütlevad noorukiikka jõudnud teisedki pärnakad. Et nad õpivad. Osa neist ütleb, et nad õpivad Koidula gümnaasiumis, teised jälle seda, et nemad õpivad Sütevakas või ühisgümnaasiumis või ka kohalikus kutsehariduskeskuses, mitte ei käi seal 175 (kutseõppesüsteemis enamgi) päeva aastas niisama võõrsil.

Tuleb meelde?! „Tere kool! Siin suures majas, / tähtis töö meil algab nüüd. / Õppida on hästi vaja, / targaks saada on me püüd.“

Vastasel juhul jääb nii mõnigi tarviline teadmine omandamata ning see võib hilisemas elus kurjasti kätte maksta.

Näituseks ei pruugi noorest peast kõik oma aja ainult koolis käimisele kulutanul olla vanemaks saades aimugi, et kunagi elas ja lõi vene poeet Ivan Krõlov, kes muude valmide seas kirjutas ka allegooria Konnast ja Härjast. Mõistujutu sellest, kuidas äbarik Krooksuja üritas kõigest hingest ennastki paisutada Härja kasvu, kuid ähkis, mis ta ähkis, ja puhkis, mis ta puhkis, „…viimaks suure / valu sees läks lõhki, kärvas kange / mees.“

Ehk lihtsamalt: ära kipu olema see, kes sa ei ole; ära ürita lennata, kui tiivad ei kanna.

Samuti võivad elukevadel üksnes usinasti kodust kooli lustlema ja sealt jälle tagasi „päevatööst“ puhkama kulgenul olla kõrvust mööda läinud Kreeka mütoloogiast pärit lood.

Mis tähendab, et ta ei ole kuulnudki nipsakast kuningast Midasest. Totust, kes oli nii opakas ja ennast täis, et vilistas muusikute jumala Apolloni pillimängu imelisele ilule ning tihkas jätta taevase isa võistumängimisel võidupärjata.