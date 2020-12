Eesti uudised IDA-VIRUMAA LÄHEB LUKKU | Naabermaakonna majutus- ja toitlustusasutuse pidaja: „Kriipsutan muudkui reserveeringuid läbi!“ Kadri Kuulpak , täna 18:05 Jaga: M

GALERII

Õhtuleht uuris, kuidas läheb Lääne-Virumaa ettevõtetel ja asutustel nüüd, kui naabermaakond Ida-Virumaa laupäevast lukku keeratakse. Foto: Virumaa teataja / Õhtuleht

Ida-Virumaa on laupäevast lukus. Õhtuleht uuris, kuidas mõjutab see naabervalla Lääne-Virumaa ettevõtteid ja asutusi. Aqva spaa klienditeenindajad täheldasid, et Ida- ja Lääne-Virumaal ei tehtud vahet. Telefonid olid broneeringu tühistamise soovidest punasid.