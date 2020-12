Seisukoht | Jõulumöll – mis on tegelikult oluline? 

Mul on tunne, et enamus meist on hakanud jõulude juures väärtustama väga valesid asju. Aastast aastasse ma näen, kuidas inimestel tekib jõulude eel justkui omavaheline sõda – kes ostab kallimaid ja paremaid kingitusi. Järsku on pühadest saanud meeletute summade kulutamise aeg. Muidugi kingitusi teha on lahe ja samuti ka neid saada, aga kas selleks peab magama panema sadu või isegi tuhandeid eurosid?

Praegusel ajal, kus me võiksime pigem kodudes püsida ja ennast hoida, ronivad ikka enamus inimesi kaubanduskeskustesse omavahel võistlema. Ma usun, et inimesed hindavad tegelikult palju rohkem otse südamest ja tähendusrikkaid kingitusi. Selle asemel, et osta hirmkalleid asju võiksid inimesed hoopis teineteisele postiga kirju saata – käsitsi kirjutada ja soovida kõike kõige paremat. Või midagi muud oma kätega teha – küpsetada, teha küünlaid, joonistada kaarte.