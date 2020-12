VIIMANE VARIANT: Trump üritas nelja osariigi valijate hääled kehtetuks teha

Vabariiklaste plaan on muuta kehtetuks Michigani, Georgia, Pennsylvania ja Wisconsini valijameeste hääled. Presidenti valivas valijameeste kogus tähendaks see 62 hääle – mis läheksid kõik Joe Bidenile – tühistamist. See tähendab ühtlasi ka seda, et Trumpi toetavad vabariiklased kustutaksid alusetu nõudega kümnete miljonite valimas käinud ameeriklaste hääle, mis oleks enneolematu.