Liibanoni peaministrile esitati Beiruti plahvatusega seoses süüdistus kuritegelikus hooletuses 

Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel esitati neljapäeval süüdistused peaministrile, rahandusministrile ja kahele avalike tööde ministrile. Kohtunik peab nende süüteoks kuritegelikku hooletust, mis põhjustas „sadade inimeste surma ja vigastamist“. Need on kõige tõsisemad süüdistused, mis on seni plahvatusega seoses esitatud, teatab CNN. Juhtumit uuriv kohtunik Fadi Sawan kavatseb järgmisel nädalal Diabi ja eksministrid üle kuulata.

Diab lahkus plahvatuse järel ametist, ent jätkas sama tööd ajutise peaministrina – ta lubas seda teha seni kuni moodustatakse uus valitsuskabinet. Diabi valitsus on tunnistanud, et neid hoiatati lõhkematerjali sadamas hoiustamisega kaasnevate ohtude eest. Ammooniumnitraadi lao suhtes hoiatati väidetavalt ka eelnevaid valitsusi, ent keegi ei soostunud probleemiga tegelema.