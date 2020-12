Euroopa ühendaja ja euroraha üks loojaid suri koroonaviiruse süül 

Ta sündis 2. veebruaril 1926 Saksamaal Koblenzis, nii et kui ta süda poleks ülipikast teekonnast väsinud ja Covid-19 olnuks ületatav, võinuks maailm tähistada eurointegratsiooni ja euro kui rahaühiku ühe looja 95. sünnipäeva veel ta enese juuresolekul. Võib-olla tema Pariisi linnakorteris, võib-olla ta maakodus, mis asub ühes väljasurevas külas keset viljapõlde ja jahialasid. Nii kõrges eas inimese tähtis sünnipäev on ennekõike viisakas mäng ning prantsuse rahva omaaegne juht ja ühinenud Euroopa üks liidreid oli küllalt kogenud, et seda mõista ka neil hetkil, mis jäävad sünnipäevade vahele.