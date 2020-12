Hiina testib tarkvara, mille abil vähemusi näo järgi rahva seast ära tunda 

Nii Huawei kui nendega koostööd teinud tarkvaratootja Megvii tunnistavad, et eksisteerib dokument, millele Huawei esindajad alla kirjutasid ning mis kirjeldab sellise kaamerasüsteemi testimist, mis suudaks rahvahulgast ära tunda üksikisiku näo ning tuvastada tema vanuse, soo ja etnilise päritolu. Testiraport kinnitab, et tarkvara suutis grupi inimeste seast „ära tunda“ uiguuri näo. Raport nimetab seda uiguurialarmiks. Sellest islamiusku rahvast on saanud Hiina valitsuse represseeringute ohver. (Samal teemal võib lähemalt lugeda SIIT .)

Inimõigusgruppide sõnul kasutavad Hiina politseijaoskonnad selliseid arvutiprogramme järjest enam, kuid nüüd on asjasse seotud ka maailma suurim kommunikatsioonivahendite tootja. Huawei esindaja vaidleb, et tegemist oli kõigest testiga ning et päriselt ei kasuta „uiguurialarmi“ keegi. Hiina valitsus leiab, et uus tehnoloogia aitab rahvast kaitsta ning ohuallikaid tuvastada, kuid tegelikkuses kardavad paljud, et „ohtlikeks elementideks“ võivad saada korea-, tiibeti- ja uiguuripäraste näojoontega inimesed. Human Rights Watchi esindaja Maya Wang sõnab, et Hiina riigiaparaat kasutab erinevaid sarnaseid tarkvaratüüpe juba praegu ära rahvusvähemuste ning meeleavaldajate tagakiusamiseks. Wang lisab, et Hiina pole paraku muidugi ainus riik maailmas, kus inimesi taga kiusatakse, sellist tarkvara võib ära kasutada iga valitsus, kes mõne rahvusvähemuse ebasobivaks kuulutab.