KEELUD PAIKA! Kas valitsus kuulab teadlasi või mitte? 

Iga uus koroonakeeld sünnib Toompeal valuliselt. Poliitikud ei taha Eesti elanike tegemisi piirata – kasvõi hirmust, et see maksab kätte järgmistel valimistel. Sel sügisel on lisandunud aga veel üks põhjus: kui ärid kinni sundida, siis pole riigil enam raha majanduse vee peal hoidmiseks.