Juhtkiri | Piirangud ei tohi mõjuda suvaliselt 

Kuigi alles sügise alguses kõlas riiklik sõnum, et koolid suletakse viimaste seas ja kontaktõpe säilib nii kaua kui võimalik, ei saa mõne kuuga toimunud meelemuutust pahaks panna. On ju vahepeal ilmnenud uued asjaolud: näiteks uuringutest tulenev teadmine, et koolide sulgemine on üks tõhusamaid meetmeid, kuidas viiruse levikut tõkestada, ja tõsiasi, et nakatumine on sagenenud just kooliealiste seas.