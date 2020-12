PÜKSID MAHA! Brüsseli seksipeolised pidasid politseinikke samuti külalisteks 

Kuna Ungari europoliitik József Szájer (pildil) üritas esimesel võimalusel mööda vihmaveetoru alla libisedes põgeneda, võib oletada, et tema ehk nende sekka ei kuulunud, kes politseinike püksilukkude kallale läksid. „Isside orgia“ (Daddy orgy) võõrustaja David Manzheley kahtlustab, et politsei saatis talle kaela rivaal, kes samuti sarnaseid pidusid korraldab.

Peo korraldaja sõnas intervjuus Daily Mailiga upsakalt, et ega nemad sinna teed jooma ei kogunenud, ikka seksima. Ta selgitab, et varsti on ju jõulud ning et vabameelsema eraeluga inimesed igatsevad lähedust ja kontakti samamoodi nagu kõik teisedki. Samas möönab ta, et asi läks natuke käest ära küll. Algselt pidi orgiale tulema kümme inimest, ent mitu külalist võttis tuttavaid kaasa. Tema jutust koorub, et Szájer oli üks neist võõrastest, kes peole isikliku kutseta, kellegi avec'ina ilmus.