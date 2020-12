Kas emapalk on koroonakriisis kui uus kiirlaen? Solman: „See risk on ja jääb alati.“ 

Seadusmuudatus võiks kokku puudutada umbkaudu 400 Eesti peret. „Me tegelikult lähtume eelmisest majanduskriisist. Me teame, et esiteks kaotasime rände tõttu väga suure arvu pereloome-eas noori inimesi, kes polegi tagasi tulnud. Teiseks oli näha, et kui peres oli juba laps, siis eelistati teist või kolmandat sündi, sest samal ajal oldi kindlustatud, aga esimesi sünde lükati edasi,“ selgitas Solman.