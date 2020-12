Seisukoht | Jõulu- või vaktsiiniootus 

Ida-Virumaal, kus olukord on veel hullem, kehtestatakse esmaspäeval karmimad piirangud, suletakse ka näiteks söögikohad, spaad ja hotellid.

Kuigi siit ja sealt on otsuse peale pahameelt kõlanud, on Eestil siiski hästi läinud. Me küll peame maski kandma, aga näiteks on säilinud võimalus käia vastutustundlikult kultuuriüritustel. Kui mõelda koroonakevadele, kui kõik pandi kinni, on see väga suur asi. Paljudes Euroopa riikides võib praegugi taolistest vabadustest vaid unistada.

Nüüd on igal juhul selge, et jõulud tulevad teisiti, väiksemates seltskondades, paljudele ehk üldse üksi. Võiks ju öelda, et see on hea aeg sisekaemuseks, aga kas seda mitte märtsist saati juba küll pole soovitatud-tehtud?