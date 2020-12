UUDNE LÄHENEMINE: mida teha, et korra libastunud teismelisest ei saaks kriminaal 

Eestis on teada mitu lugu, kus lapseea esmastest kergetest õigusrikkumistest on lühikese ajaga välja kasvanud jõhkrad vägivallateod. Kas uudne meetod võiks selle tulevikus ära hoida?

Koolis saadi juba varakult aru, et Toomas (nimi muudetud – H. M.) ei ole päris tavaline poiss. Neljandas klassis ilmnesid käitumishäired, hiljem tõsisemadki probleemid. Teismelisena ei osanud poiss enam oma tunnetega toime tulla. Alles aastaid hiljem selgus, et Toomasel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire.

13aastaselt ta seda veel ei teadnud. Just siis sattus Toomas noortekampa, mis tegeles peamiselt mööda linna hulkumise ja joomisega. Vahel joodi isegi nädal aega jutti.

Umbes samal ajal pidi vägivaldselt käitunud Toomas esimest korda alaealiste komisjonis aru andma, 14- ja 16aastaselt ka politseis. 16aastaselt kogunes Toomase karistusregistrisse viis väärtegu – suitsetamisest avaliku korra rikkumiseni. Aasta hiljem lisandus veel kaks väärtegu, üks neist oli seotud narkootikumidega.

Samal aastal muutus tema ja paljude teiste inimeste elu jäädavalt. 17aastane Toomas tappis inimese.

„Meie eesmärk on aru saada, kas teismelisest esmarikkujast võib saada 17aastane tapja või oli esimene vahelejäämine lihtsalt piiride katsetamine, millele ei järgne midagi hullemat,“ ütleb siseministeeriumi innovatsiooninõunik Laura Aaben.