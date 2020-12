Lingami massaaži koolitus naisele ja yoni mehele – kingi oma kallimale naudinguid ja tõelist särtsu voodiellu! 

Kuigi tal on olnud hetki, kus kodusest elust on väsimus ja mõnikord tunne, et „mujal võib rohi rohelisem olla“, siis nüüd otsustas mees anda nende paarisuhtele siiski uue võimaluse ja vormistas kinkekaardi ostu veel enne kojuj õudmist.

Niipea kui Meelis oli kodust lahkudes ukse enda järel sulgenud, istus naine läpaka taha. Tuttav oli talle rääkinud, et on üks veebisait, mida nimetatakse naudingute kooliks: videod koos õpetustega, kuidas ja mida teha, et intiimellu värskust tuua. „Kogenud juhendaja näitab üle 30 tehnika, kuidas meest hellitada ja pingetest vabastada,“ loeb naine www.naudingud.ee lehelt. „Lingam massaaž on kasulik meestele, et õppida eristama orgasmi ejakulatsioonist ja kuidas kesta voodis kauem. Kursus on väga praktiline ja kindlasti naudinguterohke teile mõlemale,“ loeb Kristi. Ehk on sellest tõesti abi meie suhte parandamiseks, mõtleb naine ja vormistab kinkekaardi ostu.