Sildarude suusapere kohtusaaga võib kujuneda aastatepikkuseks, ülimalt keeruliseks ja osapooltele vägagi valuliseks 

Sildarude perekond on jagunenud kaheks. Ühel pool seisavad isa Tõnis ja poeg Henry Sildaru ning teisel pool tütar Kelly Sildaru koos ema Lilian Talvinguga. Neljapäeva ennelõunal kogunesid osapoolte esindajad Harju maakohtusse eelistungile, et arutada asjade edasist käiku. Nimelt on Tõnis Sildaru esitanud Kelly ja Lilian Talvingu vastu hagi, mille puänt on soov jagada seltsinguvara.