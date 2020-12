Euroopa Komisjon esitles meetmeid, mis peaksid leevendama leppeta Brexitit 

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et läbirääkimised on siiski endiselt pooleli, kuid kuna üleminekuperioodi lõpp on väga lähedal, pole võimalik garanteerida, et ka juhul, kui kokkulepe saavutatakse, saab see õigel ajal jõustuda. „Peame olema valmis kõigeks – ka selleks, et 1. jaanuaril 2021 meil kehtivat kokkulepet Ühendkuningriigiga pole. Seepärast ka need ettepanekud, mille täna esitame,“ teatas von der Leyen.