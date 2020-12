Politsei vastu protestivad albaanlased põletasid Tiranas jõulupuid 

Kolmapäeva õhtul Tirana tänavatele kogunenud meeleavaldajad skandeerisid „Me nõuame õiglust!“ ja süütasid põlema siseministeeriumi hoone ees seisva suure jõulupuu. Sarnaselt on käitutud veel mitme linnas asuva ehitud puuga ja lõhutud on ohtralt jõulukaunistusi. Protestijad üritasid ka valitsushoonesse sisse tungida, ent see neil ei õnnestunud. Nii hoone akende kui ka politseinike pihta loobiti kive.