Mart Soidro | Koroonaajastu maitsetu etendus riigikogus 

Hotelli- ja restoraniomanikuna tuntust kogunud Imre Sooäär on laia silmaringiga mitmekülgne mees. Ta on õppinud näiteks Tallinna ülikoolis, aga ka Toronto lennukoolis. Lõpetas 2012. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja on kunstide magister (2015).

Kõva sõna. Kui Eestit esindas Eurovisioonil Kreisiraadio „Leto svet” (2008), jäi eelvoorus Imre Sooääre pala „It's Never Too Late” („Kunagi pole liiga hilja”) Luisa Värgi esituses kaheksandaks. Vähe sellest: Sooäär oli XI noorte laulu- ja tantsupeo „Maa ja ilm” (2011) ideekavandi autor.

Siinkohal ei hakka ma üles lugema kõiki Sooääre huvialasid, mis riigikogu koduleheküljel on kirjas. Mainin vaid lennundust, mäesuusatamist ja sukeldumist, et lugeja mõistaks, millise mehega tegu. Kui värske riigikogu liige maininuks ka iluuisutamist ja kehtiks vana hindamissüsteem, võluks Sooäär kohtunikke kindlasti oma artistlikkusega. Kas ta ka flipi kaskaadis kahese tulupiga ära teeks, pole ma kindel. Ülekantud tähenduses: suuga on Sooäär võimeline tegema suure linna, aga käeline tegevus jätab soovida.