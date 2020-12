VIDEO | PÜHAKOJAD LAHTI, KOOLID KINNI! Ratas: kirikus käimine aitab hoida vaimset tervist. Algklassilastele leiavad vanemad parima võimaluse 

Aab ütles, et nakatuvad nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased ja senised piirangud ei ole suutnud viiruse levikut tõkestada. Ainuke võimalus selleks on kontakte vähendada, põhjendas minister uusi karmimaid piiranguid.

Sotsiaalminister kiitis ka tervishoiutöötajaid ja sõnas, et neid on täpselt nii palju, kui neid on välja õpetatud. Ta toonitas, et kriisireservi pole võimalik tekitada, vaid erinevate asutuste vahel saab inimesi ka liigutada. Kiik nentis, et erinevalt kevadest soovitakse praegu jätkata ka plaanilise raviga, mis paneb tervishoiusüsteemile suurema surve.

Ta lisas, et praegu pole probleemi isikukaitsevahendite puudujäägiga, vaid mure on inimressursiga. Kiik kinnitas, et pole vaja karta, nagu tervishoiusüsteem kukuks jõuludeks kokku.

Kiik sõnas ka, et Eestile on ette nähtud ühelt vaktsiinitootjalt vaktsiini 100 000 inimesele, ent uuritud on ka võimalust saada rohkem doose.

Lõpetuseks ütles Ratas, et praeguses olukorras vajame koostööd ning eelseisvad neli nädalat näitavad, kas suudame nakkuse pidama saada. "Kevadel saime ja olen veendunud, et saame ka nüüd," sõnas peaminister. Ta lisas, et kriitiliselt oluline on järgida kehtivaid reegleid ja ohutusmeetmeid ning teha kõik, mis võimalik, et hoida viirust eemal.

"Peame eriliselt kaitsma vanemaid ja riskirühmadesse kuuluvaid inimesi. Turvalised jõulud võivad olla paljudele elu ja surma küsimus," ütles peaminister, lisades, et tuleb ära jätta kõik peod, kus on palju võõraid kontakte ega saa olla kindel, et viirus ei levi.