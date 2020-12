HIINA ÄRITEHINGUD: Joe Bideni poeg sattus maksuküsimustega seoses uurimise alla 

Hunter Biden mainis, et sai uurimisest teada teisipäeval, kui prokurörid teavitasid sellest tema advokaati. Teadaolevalt on uurijad võtnud vaatluse alla mitmeid finantsküsimusi, sealhulgas ka selle, kas Hunter Biden ja tema kaastöötajad rikkusid välisriikides (peamiselt Hiinas) tehtud äritehingutes maksu- ja rahapesuseadusi. Väidetavalt asjaga kursis olevate allikate sõnul algas uurimine juba 2018. aastal.

Reutersi teatel esitas Joe Bideni üleminekumeeskond kolmapäeval avalduse, milles öeldi, et tulevane USA president on „väga uhke oma poja üle, kes on võidelnud keeruliste väljakutsetega, kaasa arvatud viimastel kuudel toimunud julmade isiklike rünnakutega, et sellest tugevamana välja tulla“.