Tallinna transpordiamet ei luba Reidi teele reklaamplakateid 

Tallinna Kesklinna valitsus pöördus mõni aeg tagasi Tallinna transpordiameti poole palvega, et Reidi teele saaks paigalda reklaamkandjaid. Transpordiamet leiab, et reklaamkandjate paigaldamine muudaks oluliselt praegust vaadet: Reidi tee projekteerimisse olid kaasatud maastikuarhitektid ja terviklik lahendus saavutati ilma reklaamkandjateta. „Lepiti ka kokku, et kauneid vaatesektoreid ei hakata risustama reklaamkandjatega. Lisame eelnevatele asjaoludele, et Reidi teel liigub iga päev suur hulk sõidukeid, millest dominantse osa moodustavad välismaa sõidukid, mille jaoks on oluline keskenduda liiklusolukorrale. Reklaamkandjad aga tõmbavad endale juhtide tähelepanu ning suurendavad sellega liiklusohtu,“ on teatanud transpordiamet vastuseks.