Kohus kuulutas välja Ireni Erbi pankroti 

Pankrotihalduriks määrati Peeter Sepper, detsembris on esimene võlausaldajate üldkoosolek Harju maakohtus. Võlausaldaja Tiina Jantsoni esindaja vandeadvokaat Leon Glikman ütles, et Erbi suhtes kehtib kohtulahendi alusel ärikeeld, mille rikkumine on kriminaalkuritegu. Vastavalt kohtulahendile peab Erbi kohtusse ilmuma ja andma võlgniku vande st. avalikustama kõik oma varad, osalused äriühingutes, pangaarved, võlad jne. „Valevanne, sh valeseletus vara nimekirja või sissetulekute või kulude arvestuse osas on samuti kuritegu. Erbi on väitnud, et elab välismaal, seega on tal seal eelduslikult pangaarveid ja muud vara mille peab ta avalikustama,“ rääkis Glikman. „Meil on plaanis esitada kohtule pankrotihalduri kaudu ka taotlused välispankadelt andmete saamiseks Erbi võimalike arvete ja raha liikumiste kohta,“ sõnas ta. „ Erbi osas käis neli edutut täitemenetlust. Pankrotimenetluse käigus selgub tegelik võlausaldajate arv“.