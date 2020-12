"Pealtnägija": kas sinu elamine on võõrastest puhas? Enda lisa-aadressi saab registreerida isegi presidendi koju! 

Sellist tempu ei saa teha elukoha aadressi puhul, kuna siis küsib e-register omaniku nõusolekut või üürilepingut. Lisa-aadressi puhul sellist kontrolli pole ja e-Eestile omaselt käib kõik paari hiireklikiga.

"Pealtnägija" uuris üldseisu enim kasutuses olevate pindade kohta. Esiteks - firmade aadressid. Äriregistris on üle 300 000 juriidilise keha ja Eestis saab ettevõtte elektroonselt asutada mõne minutiga, sealjuures saab firma asukoha valida igaüks vabalt ise.

Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep kinnitas, et äriregister korjab firmade kontaktandmeid, mitte infot tegeliku tegevuspaiga kohta. "Kui minu korterisse pannakse minu teadmata ettevõte, siis ma viskan nende posti prügikasti. Ja see on juba selle ettevõtte mure, kes ei saa kätte teateid pangast, maksuametist või politseist," märkis Peep. Seda, kas keegi on su korterisse enda äri registreerinud, saab teada siis, kui post tuleb. "Kui sul pole just soovi iga päev oma aadressi järgi päringuid teha," märkis Peep. Ehk siis - kui ise ei nuhi, siis teada ei saa.

Peaaegu sama liberaalne on Eesti elukohtade osas. Kõige rahvarohkem aadress asub Tallinna kesklinnas tööstusterritooriumil Tuukri tänaval, kus elaks paberite järgi 336 inimest. "See objekt ei ole ainuke meil, Mustamäel on neid neli, kus tuleb välja, et kohapeal elab palju vähem inimesi, on see siis neli või viis või kolm. Ja valdavalt on ikkagi tegemist võõrtööjõuga, kes on pärit kas Ukrainast või Valgevenest," ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

Seaduse järgi nõuab riik enne võõrtööliste riiki lubamist mitte ainult alalist töökohta, vaid ka elukohta, et nad siin viibides tänavale ei jääks. Tuukri tänaval tegutsebki laevaremondiettevõte, kelle esindaja kaamera ette ei tulnud, aga kinnitas, et tegelikult majutatakse töölised ühiselamu tüüpi rendikorterites, aga registrisse kantakse firma aadress.

Nelja kuu jooksul ei märganud keegi riigitegelastest "Pealtnägija" ajakirjaniku kontvõõraks kirjutamist. Väljavõtet näidati ka kogenud ametnikule. "Te proovisite, kas andis [eelise]? Teil on ilmselt rõõm vaadata seda ilusat nimekirja, aga midagi muud te ei saavuta. Võibolla juhtub see, et te jääte kuskil võlgu ja teid hakatakse Jüri Ratase kodust otsima. See võib olla see probleem. See võib teile endale ebameeldiv olla," nentis Pungas.

Kuna enne kevadist eriolukorra piirangut ei olnud ametnike sõnul võimalusi lisa-aadressi sisestamist kuritarvitada, polnud ka kaitsemehhanisme. Kui põhiaadressi saab omanik kontrollida, siis lisa-aadressi puhul peab pinna omanik pöörduma õige ametniku poole, kes eraldi järele vaatab.