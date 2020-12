PORNOLEHE LAPSED: maailma populaarseima netipornosaidi noored ohvrid 

Ajakirjanik Nicholas Kristof avastas, et täpseid otsingusõnu kasutades leiab pornolehelt õõvastavat materjali laste väärkohtlemisest ning vägistamisest, piilukaameratest ja kättemaksupornost. Ta sai ühendust ka mõne ohvriga, kes talle tunnistasid, et neid kasutati alaealisena klippides ära. Ajakirjanik mainib, et enamik otsingusõnadele vastavaid videoid siiski päris lapseealisi ei kujuta.

Kristof osutab sellele, et kuna tihtilugu pole vaatajal oma silmaga võimalik kindlaks teha, kas ekraanil toimuva esitaja on 14 või 18 aastat vana, pole kellelgi, sealhulgas Pornhubil, tõenäoliselt aimugi, kui suur osa üles laetud videomaterjalist võib olla illegaalne. Ühe 15aastase kadumaläinud tüdruku ema leidis lapse alles siis, kui avastas temast üles laetud seksivideod (mida oli kokku 58).

BBC vahendab, et Pornhubi juhtkond leiab, et New York Timesi lugu on täis valesid, kuid otsustas siiski muuta videote üles- ja allalaadimise süsteemi. Praegu saavad oma nn teoseid saidile lisada vaid pornotööstuse ettevõtted, kellel on selleks lehe haldajate ametlik luba. Enamik kasutajaid ei saa Pornhubist materjali alla laadida. Vähemalt enam mitte. Üks praeguseks täiskasvanud ohver mõtleb õudusega, et räiged videod ajast, mil ta oli üheksane, jäid igaveseks kellegi kõvakettale või netiavarustesse ringlema.