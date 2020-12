MUSTAMÄE PANEELMAJADE VAHEL PEETUD SÜNNIPÄEV LÕPPES TAPMISEGA: "Ta võttis noa välja ja lõi selle kohe Sergeile kõhtu" 

Mustamäel asuva Vambola bussipeatuse juures on alkoholipood, millest mõned meetrid kaugemal on suur kivi. Tihtilugu võib seal märgata nii mehi kui naisi, kes seal - paneelmajade ja sõidutee vahelisel alal - napsitavad. Enamjaolt toimub suurem laaberdamine ja joomine seal suviti, ent on ka erandeid. Kõnealuse loo keskmes olevad mehed läksid selle kivi juurde tänavu 19. veebruari õhtul, et seal sünnipäeva pidada ja omavahel sõbralikult juttu ajada.