Juhtkiri | Teistmoodi kriisieelarve 

Olgugi et viiruse taandumist võib olla väga raske ette kujutada praegusel ajahetkel, kui haiglapersonal rügab oma võimekuse piiril ning arutlemist uute piirangute üle varjutas selgelt ka riigikogus toimunud arutelu.

Pole üllatav, et riigieelarve kritiseerijate põhifookus on olnud selle puudujäägil – kulusid on 13,1 miljardi jagu ja tulude poolel üksnes 11,2 miljardit eurot – ja riigi laenukoormuse hüppelisel kasvul. Kuigi laenamine on selles kriisis vaat et paratamatu – suurenevad ju viirusega võitlemise tõttu nii tervishoiukulud kui ka vajadus erinevate toetuste järele, samas kui tulud kuivavad kokku –, siis küsimus on, kui suures mahus on õige seda teha.

Viirus on suurima tõenäosusega mööduv nähtus, ent ettevaatlikult tuleb suhtuda just püsikulude suurendamisse isegi siis, kui konkreetsete lisavahendite vajalikkust on raske kellelgi vaidlustada, nagu see on näiteks pensionitõusu puhul.

Tegu on pealegi olulise paradigmamuutusega, kuidas kriisidele reageerida: varasemad valitsused on tulude äralangemisel läinud eelkõige kulude kärpimise teed. Praeguse võimuliidu lootus ja ootus, et kunagi siiski saadakse riigieelarve tagasi tasakaalu, tähendab eeldatavasti aga kärpekavade või maksutõusude edasilükkamist tulevikku.