Vanadest teleritest uuel aastal ilmselt enam vabalevi kanaleid ei näe 

Rahvusringhääling küsib igal aastal riigilt abisummat: 300 000 eurot, et koos kõrgkvaliteetse HD-pildiga saadetaks telemastidest üle Eesti laiali ka vanematele teleritele sobivat SD-pilti. Kuigi enamus eestlasi vaatab vabalevikanaleid juba HD pildis, on aastast-aastasse olnud õhus küsimus, mis saab SD-kvaliteedist pildist.

Samal teemal Eesti uudised PILT KUSTU! Kas ETV kaob igaveseks vanadest teleritest? Senini on valitsus alati otsustatud, et paralleelselt tuleb edastada mõlemat. Sel aastal valitsus aga abisummat riigieelarvesse ei lisanud. Ei ole ka väga tõenäoline, et see sinna lisataks, kuna aasta lõpuni on aega vaid paar nädalat.

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles ERR-ile, et lisaraha leidmise punkt on valitsuse päevakorras, kuid otsustamiseni ei ole jõutud. "Siin on eriarvamusi," nentis Lukas. "On valitsuse liikmeid, kes on küsinud, et miks ei ole need kulud juba ERRi eelarves loomulikul viisil sees."

Lukas lisas, et üldiselt ollakse valitsuses seda meelt, et kõrg- kui ka tavalahutuses pildi paralleeledastust tuleks jätkata, kuid rahastamise allikas ei ole praeguse seisuga selge.

Peamise teleprogrammide edastaja Levira hinnangul on Eestis 70-80 000 perekonda, keda vabalevi kanalite kadumine puudutaks. "Näen tegelikult, et see on väga suur probleem, eriti praeguse pandeemia olukorras, kus tegelikult ka inimeste informeerimine ja operatiivselt asjadega kursis olemine on hästi oluline," ütles Levira juht Tiit Tammiste ERR-ile.

Õhtuleht kirjutas teemast juba oktoobris. ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann ütles siis, et riigil oleks ERR-ile abiraha andmise asemel mõttekam inimestele lihtsalt uuemate telerite või digibokside kulu kompenseerida. "Oma sisult on tegu sotsiaalpoliitilise otsusega," hindas ta.