Riigikogu võttis vastu 2021. aasta riigieelarve. Kauaks seda on? Helme: „Väga palju sõltub sellest, mis koroona teeb.“ 

„Millal lisaeelarve tuleb, jah?“ muigas küsimuse peale rahandusminister Martin Helme (EKRE). „Väga palju sõltub sellest, mis koroona teeb ja mida teevad selle tagajärjel teiste riikide majandused. Ma Eesti majanduse osas olen optimistlik. Ka see põhjus, miks me väga kaalutletult läheme piirangute peale on soov, et Eesti majandus ei sureks ära. Aga oht ka maksulaekumistele ja tööhõivele tuleb, kui meie peamised kaubanduspartnerid, Soome, Rootsi, ka Saksamaa ja teised Balti riigid, hakkavad tõsiselt kukkuma.“