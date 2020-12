Brüssel: euroametnikud pihivad, milline on elu linnas, kus ametlikult midagi teha ei tohi

„Teil seal Eestis ei ole tegelikult veel midagi häda – mask poes ette, alkoholi ei saa öösel osta ja suurt pidu ei tohi korraldada – so what!“ teatab Brüsseli ametnik. „Kui üks keskmine eestlane peaks elama nii, et ta ei tohi pärast kümmet õue minna ega õues olla, siis ei jõuaks seda hala ära kuulata!“ Nii mõnigi Brüsselis elavast kuni 2000 eestlasest on oma Eesti lähedastele-sõpradele viimastel kuudel kurtnud, et elu Belgias on põrgu maa peal ning virisemine Eesti koroonapiirangute üle selle taustal kohatu. Nii ongi Brüsselist naasvad euroametnikud pisut kurnatud ja räsitud olemisega, juuksevärv on nii mõnelgi välja kasvanud, sest juuksurisse pole nad kuude kaupa pääsenud. Euroametnike pilk võib praegu olla veidi ebakindel ja ekslev, sest Belgias kehtiv liikumiskeeld on nad ettevaatlikuks muutnud. Nad suunduvad oma Eesti-kodudesse ja istuvad seal veel kaks nädalat, et end jõululaupäevaks üle pika aja taas lille lüüa ning elust rõõmu tunda. Kaks nädalat koroonakarantiini, üks nädal sõprade-tuttavate jaoks ning siis jälle tagasi Belgiasse, kus tuleb uuesti karantiini jääda. Niisiis maksab üks nädal vabadust kuni kuu nelja seina vahel passimist.