KARMID KEELUD: valitsus alustab Ida-Virumaast aga hoiab raha ka ülejäänud Eesti lukku keeramiseks 

„Advendiaeg on. Kust siis seda hingevalgust saaks?“ sõnas rahandusminister Martin Helme kirikutele tehtava erandi kohta, et inimeste vaimse tervise eest tuleb kõige pimedamal aastaajal hoolitseda. Küll aga on paika pandud karmid reeglid, millest näiteks armulauas tuleb kinni pidada. „Peekri sisse kastetakse oblaat (armulaualeib – V. V.) ja siis antakse see. Keegi ei puutu peekriga enam kokku,“ sõnas Helme ja lisas, et ka armulaua läbiviija peab sel hetkel kandma kummikindaid.