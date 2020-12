13 naist tunnistavad: sellised olid nende kuumad kogemused seksleludega! 

Hot Lips toob lugejateni 13 erinevas vanuses naise kuumimad ja vallatumad seksuaalfantaasiad, mis on saanud tõeks. Väike vihje: enamik neist on seotud seksimänguasjadega.

Kõige populaarsemaks seksleluks paistab olevat jätkuvalt vibraator (eriti armastatud on jänku- ja pärlivibraatorid). Mida pole aga proovitud ning sooviks katsetada, on seksikiik. Üldiselt olid naised aga ühel meelel – seksimänguasjad on stimuleerinud seksi ning seda tunduvalt parandanud. Pole vahet, kas neid on kasutatud üksinda või koos partneriga. Sekslelude kasutamisel on mõistlik valida ka erinevaid tarvikuid seksapteegist.

„Ma ei olnud kunagi midagi nii lummavat ja erutavat tundnud," tunnistab 24-aastane naine.

„Mu praegune abikaasa üllatas mind oraalseksiga. Ta kasutas keelt, siis jälle vibraatorit. Kui ta aktsiooni keskel oli, lendlesin juba taevas… ja siis lükkas ta mulle sisse tupekuulid. See oli tõeline orgasm! Sain kliitoriorgasmi ja samal ajal tõmbas mees minust kuulikesed välja. Ma poleks arvanud, et see võib nii hea tunne olla. Oleme mitu korda seda meetodit kasutatud ja iga kord tundub see üsna taevalik. " Naine, 25

„Hiljuti tegi minu Tinderi match, kes oli puusepp, mulle puust dildo. Kui kohtusime esimest korda, siis viskasin oma soovi naljaga õhku. Me ei suhelnud mõnda aega, kuid pool aastat hiljem kirjutas ta, et tellitud toode on valmis. Olin jahmunud, saades palgivarda, mis oli pakendatud kaunisse kasti. Mõtlen talle nüüdisajal üsna tihti. " Naine, 33

„Parim kogemus oli see, kui mees ostis minu rahuldamiseks tõeliselt kvaliteetse dildo. See tundus parem kui mees ise. Mees ise kestis aga tunduvalt kauem tänu orgasmi pikendajale. Oleme proovinud ka erinevaid kreeme, mis suurendavad peenist, see on samuti väga kuum. ” Naine, 29