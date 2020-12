Kapist välja tulnud Prantsuse minister soovib külastada Poola LGBT-vaba tsooni 

Nimelt on sajad Poola omavalitsused kuulutanud end LGBT-vabaks piirkonnaks, mis sümboliseerib seksuaalvähemuste tõrjumist. Selle tõttu on need omavalitsused kaotanud Euroopa Liidu rahastuse, ent neid toetab ELi asemel riik. Beaune märkis intervjuus, et ehkki Poola valitsus pole kohalike piirangute eest otseselt vastutav, aitab sellele kaasa valitseva partei [Õigus ja Õiglus ehk PiS] kihutustöö.

Prantsusmaa Euroopa asjade minister sõnas, et ta ei taha, et inimesed ütleksid, et ta võitleb LGBT-vabade tsoonide vastu, sest on ise gei. „Oleks solvav öelda, et juhin seda võitlust enda pärast,“ mainis Beaune. Tema eelkäija Amélie de Montchalin mõistis juunis avaldatud artiklis LGBT+ kogukonna vastu suunatud üha kasvava diskrimineerimise karmilt hukka ja mainis, et Euroopa peaks näitama eeskuju. Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas septembris, et LGBT-vabadel tsoonidel pole „meie liidus kohta“.