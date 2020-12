Toomas Alatalu | Kremli geopoliitika ja uus ajalugu 

Venemaa president Putin püüab USAs ja Euroopas tekkinud pausi eesmärkide määratlemisel täita oma ideega – 24. novembril kordas ta ettepanekut viie vetoõigusega ÜRO liikmesriigi juhi kiireks silmast silma kohtumiseks arutamaks julgeolekut maailmas. Kuna Macron, Xi Jinping, Trump ja Johnson olid talle selleks nõusoleku andnud, siis kõlas see nüüd kui pakkumine Joe Bidenile. Ent miks peaks too kiirustama paati, kus teistel on oma osa selge? Kremli pakkumise filosoofia on mõistetav – otsustame kõik peamise kitsas ringis. Nii, nagu see toimus ka teise maailmasõja päevil, mida Putin ikka ja jälle armastab meenutada ja kasutada.

Tänu Trumpi poliitikale on meilgi selgeks saanud suure poliitika nihkumine Aasiasse. Mõistagi märgati seda Kremliski ja jääb üle tõdeda, et see, mida ütles Venemaa eriesindaja Vassili Nebenzja 3. detsembril ÜROs toimunud traditsioonilisel teise maailmasõja lõpu ümmarguse daatumi tähistamise üritusel, oli lihtsalt resümee viimastel aastatel kõlanuist. Nebenzja alustas kõnet Nõukogude rahva panusest võitu ja selleks toodud ohvreid – mainides 27 miljonit, ja seejärel nimetades Hiinat, mis oli „fašismi-vastase võitluse peaareen Aasias“ ja tema kaotusi – 35 miljonit inimest. Järgnesid tunnustussõnad eurooplastele ja suurriikidest liitlastele, kelle alla mahuvad mõistagi ameeriklased.

Ehk siis – täiesti uus võitjate järjekord ja tasub märgata, et kui hiinlased ise loevad siiani, et sõdisid Jaapani militaristidega, siis nüüd ütleb Moskva, et fašistidega. Ent seegi pole kõik uus. Inimkaotusi silmas pidades on jutt teisest Hiina-Jaapani sõjast, mis toimus 1937-45. Loogiline järeldus sellest saab olla, et teise maailmasõja (uued) daatumid on 1937-45. Mõistagi sobib see Putini ajalookäsitlusele, sest Molotov-Ribbentropi 23. augusti 1939 pakti eitades on Moskvast kogu aeg pakutud, et tuleb lähtuda Hitleri-Mussolini-Chamberlaini-Daladieri Müncheni sobingust (30. september 1938), mis ju mahub uue periodiseeringu sisse!