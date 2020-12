Martin Helme: Eesti on koroonakriisiga suurepäraselt hakkama saanud

Riigikogu liige Indrek Saar küsis rahandusminister Martin Helmelt, miks Eesti ei tegelenud õigel ajal koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ennetustegevusega? Ta soovis teada, miks ei räägitud selgete sõnumite keeles sellest, et olukord on tõsine, teine laine paratamatult tuleb ja selleks tuleb valmis olla ning miks me selle ennetusega ei tegelenud.

Minister Helme vastas, et Eesti on koroonakriisiga suurepäraselt hakkama saanud ja see on olnud teadlikute poliitikavalikute tagajärg. Helme ei nõustunud Saare kriitikaga. Tema sõnul on valitsus kasutanud valitud, sihitud piiranguid ja meetmeid, et nakatumist hoida võimalikult väikses tõusujoones ning see on ka õnnestunud.

Rahandusminister ütles, et homsel valitsuse istungil on valitsusel plaanis kehtestada uued piirangud. „Kõigepealt regionaalselt ehk siis Ida-Virumaale eraldi piirangud ja siis üleriigiliselt veidi leebemad piirangud,“ rääkis Helme. „Nii et ma arvan, et me oleme väga selgelt käinud sündmuste kuluga kaasas ja hästi hakkama saanud siiamaani.“

Helme selgitas, et valitsusel oli väga selge joon vältida nii kaua, kui vähegi võimalik on, ühiskonnas ranget sulgemist. „Oleme üritanud hoida ühiskonda nii kaua normaalselt käimas, kui on võimalik, seda nii inimeste vaimset tervist, kogu ühiskonna normaalset toimimist silmas pidades kui ka majandust silmas pidades,“ kõneles Helme. „See on olnud teadlik valik mitte minna kiiresti ja rangelt sulgema ühiskonda, kui esimesed märgid sellest n-ö nakatumise tagasitulemisest või nakatamise kasvust on tulnud. Nüüd me oleme olukorras, kus me ei saa enam seda päris samamoodi jätkata ja peame järgmised sammud tegema.“

Helme sõnul soovib valitsus, et sulgemised oleksid võimalikult ajutised. „See omakorda eeldab, et need sulgemised on selles mõttes tõhusad, et inimesed tõepoolest väldivad nii palju kui võimalik erinevaid kontakte,“ rääkis ta. „Sel ajal, kui paneme kinni näiteks meelelahutusasutused või ka spordiüritused, siis ei minda kuhugi mujale nakatumist saama.“

Minister Helme vastas veel Keit Pentus-Rosimannuse küsimusele valitsuse rahajaotuse otsuste kohta, Katri Raigi küsimusele Ida-Virumaal rakendatavate koroonameetmete kohta, Andres Sutti küsimusele katuserahade kohta ning Helmen Küti küsimusele koosmeele kohta koroonaviiruse tõrjumisel.

Veel vastas Helme Ivari Padari küsimusele turismimajanduse toetamise kohta, Eerik-Niiles Krossi küsimusele Eesti välispoliitikast ning Jevgeni Ossinovski küsimusele koroonaviiruse teise laine ajal ohjade käest laskmisest.