Tanel Kiik: peame tõsiselt pingutama, et tervishoiusüsteem suudaks vastu pidada 

Koroonaviiruse epideemilise leviku ohjamiseks kehtestab valitsus haridust ja huviharidust ning sporti puudutavad piirangud üle Eesti. Ida-Virumaal laienevad piirangud ka vabaaja-, meelelahutus-, kultuuri- ja majutusteenusele ning maakonnas keelatakse avalike ürituste korraldamine. Valitsus plaanib vastava korralduse heaks kiita homsel istungil.

Epideemiatõrje osakonna juhataja Hanna Sepp tõi välja, et haigestumus on väga laia levikuga. Enim on haigestunuid tööealise elanikkonna hulgas ja võib prognoosida, et lähiajal suureneb veelgi haiglaravi vajavate inimeste hulk. Lisaks ka nende arv, kelle puhul haigus on fataalne.

Eelmisel nädalal registreeriti hoolekandeasutustes 240 haigusjuhtu, millest 172 oli hoolekandeasutuste klientide hulgas.

Eestis on on olnud 139 surmajuhtumit, mille keskmine vanus 81 eluaastat, viimasel nädalal on olnud 16 surmajuhtu, keskmine iga 84aastat, kõikidel juhtudel oli patsientidel kaasavad haigused.

Urmas Sule andis teada, et haiglates on praegu 264 koroonahaiget ning kasutuses on 70 protsenti voodifondist. Viimastel päevadel pole suurenenud kriitiliselt haigete patsientide hulk, aga on selgelt suurenenud vanemaealiste haigestumine.

Tanel Kiik rõhutas, et valitsuse eesmärk vaktsiinide osas on, et järgmisel aastal oleks need kättesaadavad kõigile Eesti elanikele ning ta loodab, et 2021 tuleb koroonaviiruse võitmise aasta. Enne seda tuleb detsembris-jaanuaris tõsiselt pingutada, et tervishoiusüsteem suudaks vastu pidada.