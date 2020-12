Tallinn tahaks saata lapsed järgmisest nädalast koolivaheajale 

"Me saame aru, et valitsusel on laual praegu erinevad piirangute võimalused ja üks neist puudutab konkreetselt siis ka meie koole. Üks variant, millest on palju räägitud, on 100-protsendiline distantsõpe, kas terves põhikooliastmes või välja arvatud 1.-4. klass. Me arvame, et kui läheme nädal enne koolivaheaega kõikides koolides üle distantsõppele, siis esiteks ei too seda efekti, mida on loota ja teiseks tekitab lihtsalt rohkem segadust," ütles Belobrovtsev ERR-ile.