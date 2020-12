Barcelona loomaaia lõvidel tuvastati koroonaviirus 

See on teadaolevalt alles teine kord, kui suured kaslased on koroonaviirusega nakatunud. Esimene sarnane juhtum tuvastati kevadel New Yorgis Bronxi loomaaias, kus nakatus neli tiigrit ja kolm lõvi. Kõik sealsed loomad paranesid. Barcelona veterinaarteenistus võttiski seetõttu ühendust New Yorgi kolleegidega, kellelt küsiti nõu haiguspuhanguga toimetulekuks.