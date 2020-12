JÕULUKATSE | Millist liha või vorstikesi valida jõululauale? 

Verivorstid, erinevad lihad, toorvorstid – valik on nüüdisajal nii lai, et võtab silme ees kirjuks. Proovisime ära valiku Karni tooteid ning kommenteerime, kui hästi need jõululaupäeval peolauale passivad!

Katrin (30) proovis: Verivorstid Pärli

Juba nimetus on nunnu ning teenib plusspunkte.

Verivorstid on ammu kuulunud mu armastatumate jõuluroogade hulka. Erilisteks lemmikuteks on aga just sellised verivorstid nagu Pärli – lühikesed ja pontšakad! Lihtsalt nii mõnus on neid ampsata! Jah, ma tean, enamik ütleb, et vorst on ju vorst. Aga ma söön ka silmadega ning minu jaoks on kindla kujuga verivorstid maitsvamad. Täpselt samamoodi nagu pastat valides eelistan alati liblikakujulisi farfallesid, hoopis paremini maitseb!

Vorstikeste suurus on veel üheks plussiks, kuna need mahuvad mugavalt taldrikule ära. Jõululaupäeval kiputakse ju taldriku nii täis kuhjama, et vaevalt sinna mõnda vaba kohta jääb.

Kes soovib aga midagi eriti omanäolist, võiks proovida verivorstidest pitsat teha… need vorstikesed passiksid imehästi pitsale!

Maris (41) proovis: Metsamehe praeviilud