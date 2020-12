Kohtutäiturid otsivad võlgnikust ärimeest Oliver Kruudat maa alt ja maa pealt 

Septembris jõustus kohtuotsus, millega Kruudalt ja tema firmalt AS Rubla mõisteti solidaarselt Marcel Vichmanni firma Best Idea OÜ kasuks 15 miljonit eurot.

Pankrotiavalduse esitamisel on aga see konks, et võlgnikule tuleb kõigepealt kätte toimetada pankrotihoiatus ja kui teatud aja jooksul võlgnik nõuet ei täida, siis saab kohtusse esitada pankrotiavalduse nin gnii otsivad kohtutäiturid juba poolteist kuud Kruudat taga.