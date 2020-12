IIRIMAADE PIIR BREXITI JÄREL: euroliidu ja brittide läbirääkimistes toimus viimaks läbimurre 

Läbirääkimiste tulemusel loobub ÜK peatselt kavandatavas uues äriseaduses kõigist Põhja-Iirimaaga seotud klauslitest, kirjutab The Guardian. Põhjaiirlased kurdavad juba niigi, et neist on saanud vägikaigas, mida kord ühele, kord teisele poole kistakse. Karmimad Brexiti-meelsed britid aga peavad vastuvõetamatuks, et euroliidule Põhja-Iiri küsimuses mingigi otsustusõigus jääks. Mis mõte on välja hüpata, kui sabaots ikka sisse jääb?