Ligi pooled eestlased ei täida Lätti reisimiseks kohustuslikku ankeeti, rikkumisele järgneb trahv 

Senised kontrollid Läti piirialal on näidanud, et pea pooltel eestlastel on elektrooniline ankeet täitmata. See võib tuua kaasa aga karistuse Läti piirivalvelt.

Enne sõidu planeerimist on oluline ka teada, et Lätis kehtib 9.11.2020-11.01.2021 eriolukord, mis tähendab rangeid piiranguid: 2+2 reegel, maski kandmise kohustus siseruumides, avalikud üritused on keelatud ja meelelahutuskohad suletud, nädalavahetustel ja pühadel on avatud vaid toidupoed ja apteegid ning keelatud on müüa alkoholi ja tubakatooteid.