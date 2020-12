Krista Fischer: valitsuse piirangud ei ole piisavad

"Olen teadusnõukogus pakkunud andmepõhist tuge ja hetkel saan ka teha faktikontrolli meedias toodud väidetele," kirjutab Fischer sotsiaalmeedias ja toob näiteks haridusministri väite rahvusringhäälingule: "Plahvatuslikku kasvu pole olnud, iga nädal on tulnud 10-15 protsenti nakatumisi juurde."

"Jah, kasv on aeglustunud, kuid arvud on ju suured. Kas millegi ette võtmiseks on tõesti siia otsa veel "plahvatust" vaja?" küsib Fischer.

"Olen nõus väitega, et ehk ei ole kõigile Eesti piirkondadele vaja ühesuguseid piiranguid. Kui Eesti tervikuna (ca 400 nakatunut 100 000 inimese kohta) on Euroopas hetkel keskel või veidi keskmisest tagapool, siis Ida-Virumaast hullem on asi vaid neljas riigis (Luxemburg, Horvaatia, Leedu ja Sloveenia)."

Fischer toob välja, et reedese seisuga oli haiglas 95 Ida-Virumaalt pärit koroonapatsienti. Kui samasugune protsent terve Eesti elanikkonnast oleks korraga haiglas, siis oleks seal 920 Covid-19 patsienti.

"Hetkel näeme, et ka siis, kui homsest hakkaks nakatunute arvud tõesti langema, saab tõenäoliselt veel enne jõule haiglas olema 400 patsienti," tõdeb ta, et seda nägi teadusnõukoda ette juba mõni aeg tagasi.