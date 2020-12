Uue erakonna TULE üks juhtidest: rahvas peab ise otsustama oma asju, mitte kolm idatarka kabinetis 

Eelnevalt Elurikkuse ridadesse kuulunud Tõnspoja sõnul oli erakondade ühendamine pikem protsess, mis sai alguse juba enne viimaseid valimisi. “Võib-olla Elurikkuse erakond sündiski mingil määral sellest, et Vabaerakonda polnud võimalik ära ühendada Rohelistega. Seetõttu oli see kolmas variant. Aega jäi väga väheseks, jooksime kella vastu põhimõtteliselt võidu,” ütleb Tõnspoeg.

2019. aasta riigikogu valimistel sai Elurikkuse erakond vaid 6900 häält. Tõnspoja sõnul oli see tulemus nagu ta oli. "Siin pole mõtet nutta, vaid peeglisse vaadata. Arvan, et tegime erakondi ühendades õige sammu, meil on nüüd peaaegu 1000 liiget. Mis on päris arvestatav number. Erakond sai kõvasti tarku ja aktiivseid inimesi juurde, seda on vaja, et erakonda teha, kahe-kolme inimese projekt see ei ole," sõnab ta.

Tõnspoja sõnul ütleb erakonna põhimõtete kohta päris palju selle nimi – vaadatakse tulevikku. Erakonna slogan on aga "Tule mõistusele!". Tulevikuerakond on praktiliselt hübriid Elurikkusest ja Vabaerakonnast – Elurikkuse põhimõtetest võeti üle keskkonna ja looduskaitse missioon, Vabaerakonnast kodanikuühiskonda uskumine.

“Demokraatia on ka asi, millele peame rõhuma. See, kuhu demokraatiaga oleme praeguseks jõudnud, on see, et meil on riigikogus viis parteid, mille juured sügavalt vabariigi algusaegades. Generatsioonide vahetused ei ole toonud kaasa muutust poliitikas. Tegelikult aetakse seda ikka samamoodi edasi. Otsedemokraatia oli Elurikkuse puhul üks põhilisi ja see on ka asi, mida tahame ikkagi suruda peale. Rahvas peab ise otsustama oma asju, mitte, et kolm idatarka istuvad kabinetis ja otsustavad meie eest,” räägib Tõnspoeg.

“Kuigi tulevik on tume, ei tule sellepärast kohe midagi püssi põõsasse visata. Pigem tuleb küsida, mida saame teha, et ta ei oleks tume. Tegelikult alati saame,” lisab ta.

Tulevikuerakonnal on plaan kandideerida ka järgmistel kohalike omavalitsuse valimistel. “Seda, et me igal pool oma nimekirjaga läheme, seda ei saa ma küll lubada. Ma arvan, et see ei olekski mingi eriline eesmärk omaette, et kogu Eesti alla hõivata, istuda igas külanõukogus. Kindlasti seal, kus meil inimesed on, seal me lähme välja,” selgitab Tõnspoeg.

“Kindlasti lähme ka valimisliitudesse, kui seal on toredaid inimesi, või kui on erakonnata inimesi. Meil on alt üles põhimõte, meile meeldib mõelda, et otsused tehakse ära seal, kus inimesed ise toimetavad. Mina olen siin Tallinna külje all Murastes. Siinse pundiga vaatame üle, mis saame teha ja otsustame. Ei pea tulema otsused partei peakontorist,” nendib ta.