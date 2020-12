BREXIT VÕI VAESUS? Idaeurooplased ei koli enam Suurbritanniasse 

Välismaalased pidid täitma ankeete, tõestamaks, et elavad tõepoolest Suurbritannias. Paljud pidasid seda alandavaks, ent ometi pole märgata, et prantslaste ja itaallaste arv riigis väheneks. Ida-Euroopast võib erandina esile tuua Bulgaaria ja Rumeenia, ent 2004. aastal liitunud riikidest (sh Eestist) pärit inimesi ei tõmba Ühendkuningriik enam. Ent ükskõik kui ebameeldivad ka poleks üksikud koledad intsidendid ja Brexitiga kaasnenud üleüldine vaenulik foon Ida-Euroopast tulnud tööliste suhtes, näib, et otsustavaks sai majanduslik olukord uuel ja vanal kodumaalgi, kirjutas The Economist.