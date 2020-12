Juhtkiri | Pika koolivaheaja mõru pill 

Et arstid ja teadlased usuvad üksmeelselt, et juba lähinädalatel ületab koroonapatsientide arv 400 piiri ning haiged ei pruugi jaotuda proportsionaalselt haiglate võimekuse ja ettevalmistatuse järgi, ei jää kriisiplaanid enam vaid teoreetilisteks (katastroofi)stsenaariumideks.

Nii mõnigi hea tervise juures olev kodanik on seni võib-olla tundnud, et teda see otseselt ei puuduta: haigust on hea õnne korral võimalik põdeda ka kergelt või suisa sümptomiteta ja ehk polnud ka mõnel muul põhjusel plaanis külastada arsti (kuigi – õnnetused teatavasti ei hüüa tulles!).

Paraku mõjutavad uute nakatumiste vältimist taotlevad piirangud varem või hiljem kindlasti ka teda. Selge see, et tasakaalu plaanilise ravi jätkamise ja koroonapalatite mehitamise vahelgi saab otsida üksnes nii kaua, kuni plaaniline ravi pole lõplikult suletud. Seejärel tekib küsimus, kas koroonapatsientidele jagub ikka haiglates voodikohti või tuleb nad toimetada mõnele muule selleks otstarbeks kohandatud pinnale. Rääkimata piisavalt puhkeaega saanud meditsiinipersonalist, keda meil nappis tegelikult juba enne kriisi.

Paraku paistab, et viiruselevikut pole suutnud pidurdada ka viimati kehtestatud piirangud ja uute edukal rakendumisel näeksime haiglaravil viibijate langust alles ühe või paari nädala pärast nakatunute arvu kukkumist. Et uued kolded on valikuliselt kasutusele võetud distantsõppest hoolimata tekkimas ka koolides, soovitatakse otsustajatel nüüd lubada kooliõpilased varakult koolivaheajale või vähemalt kaugõppele.